Al via percorso per la comunita energetica agricola di Coldiretti Cuneo

Lo scenario energetico complesso degli ultimi anni e le novità normative legate alle comunità energetiche hanno spinto Coldiretti Cuneo ad avviare un percorso dedicato per i propri soci e le rispettive comunità di condivisione dell’energia elettrica pulita prodotta dagli impianti fotovoltaici installati sulle coperture delle aziende agricole.

Grazie alla partnership con ForGreen Spa Società benefit, azienda leader nel settore che dal 2018 collabora con Coldiretti a livello nazionale, approderà anche in Provincia di Cuneo il progetto “Energia agricola a km 0”.

Il progetto prevede la possibilità per le aziende agricole di condividere l’energia prodotta dai propri impianti fotovoltaici con altre aziende agricole o con altre utenze della comunità, al fine di risparmiare in bolletta e generare impatti ambientali positivi sul territorio. ForGreen ritirerà l’energia prodotta dagli impianti installati sulle coperture degli edifici aziendali e la fornirà alle imprese agricole ad un prezzo concordato con Coldiretti. Inoltre, garantirà supporto nella gestione degli impianti e riconoscerà un ulteriore sconto sull’energia prodotta e contemporaneamente consumata all’interno del comparto agricolo cuneese.

Questo permetterà la creazione di una filiera corta e sostenibile dell’energia che aiuterà le aziende agricole a semplificare i rapporti con il sistema elettrico, che spesso rappresentano un ostacolo ad una gestione efficiente della propria attività.

Questo modello è già consolidato, in quanto è partito in Veneto e in Puglia nel 2018, quindi in ampio anticipo rispetto all’uscita delle norme attuali riguardanti le comunità energetiche. Ha finora coinvolto più di 1.200 aziende agricole, che in questi anni hanno scambiato circa 42 milioni di kWh, facendo risparmiare all’ambiente circa 24.000 barili di petrolio.

Il percorso, che prevede l’avvio operativo entro maggio, partirà dalla costruzione di relazioni contrattuali di ritiro e fornitura di energia pulita, permettendo così alle aziende di sperimentare i benefici connessi a questo modello, e ha come obiettivo la costituzione di una Comunità Energetica Agricola che permetta la maturazione e distribuzione degli incentivi previsti dalla normativa.

“Coldiretti è da tempo impegnata a promuovere modelli virtuosi di transizione energetica che vedano l’agricoltura al centro di un progetto più ampio di condivisione e filiera. L’intenzione è quella di favorire le nostre aziende permettendo una significativa riduzione dei costi di approvvigionamento energetico e, al tempo stesso, un beneficio per chi acquista l’energia green prodotta. Abbiamo l’ambizione che il progetto possa favorire sul nostro territorio la crescita culturale verso un’economia circolare e responsabile che vede ancora una volta le aziende agricole protagoniste” dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo, Enrico Nada.

“L’esperienza maturata in questi con Coldiretti ha evidenziato come le aziende agricole siano particolarmente interessate a collaborare per condividere i benefici, sia economici che ambientali, connessi alla produzione di energia pulita. – commenta Gabriele Nicolis, Direttore Generale di ForGreen Spa Società Benefit - La traduzione del concetto di filiera corta in ambito energetico, sulla quale si basa la nostra collaborazione con Coldiretti, ha generato importanti benefici e tutele, in particolare nei momenti difficili del mercato elettrico che abbiamo vissuto tra il 2022 e il 2023. Riteniamo che l’avvio del progetto a Cuneo possa consolidare ancora di più l’impatto generabile, anche grazie alle novità normative introdotte dai decreti attuativi sulle Comunità energetiche”.