Scoperti dai Carabinieri i tre minori presunti autori dei furti all’istituto "Denina Pellico Rivoira" di Verzuolo

Lo scorso 8 aprile i Carabinieri della Stazione di Verzuolo, a conclusione di una pressante attività investigativa, nel corso di perquisizioni domiciliari disposte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, hanno rinvenuto parte della refurtiva sottratta sin dal mese di dicembre 2023 da tre minori che a più riprese si erano introdotti all’interno dell’istituto di istruzione verzuolese durante gli orari di chiusura.

La direzione dell’istituto superiore "Denina Pellico Rivoira", constatati gli ammanchi di materiali vari e di generi alimentari, alla fine dello scorso mese di marzo aveva informato i Carabinieri della locale Stazione i quali hanno immediatamente fatto partire le indagini con la fondamentale collaborazione del personale docente.

Nel corso delle perquisizioni delegate dalla Procura presso il tribunale minorile i minori, presunti responsabili dei ripetuti furti, sono stati così trovati in possesso di due tablet, vario materiale elettrico nonché di una serie di chiavi utili all’apertura di cassettiere per ufficio e di contatori/cabine elettriche, circostanze che hanno confermato le tesi investigative.

Il materiale rinvenuto, congruente con quello oggetto di furto, è stato sequestrato per la successiva riconsegna all’istituto scolastico. I tre minori sono stati deferiti in stato di libertà per furto aggravato e danneggiamento. "Occorre ricordare – si rimarca dal Comando provinciale dell’Arma – che i minori deferiti devono essere considerati innocenti sino all’emanazione di una sentenza definitiva di condanna a loro carico".