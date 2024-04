I pro e i contro dei casinò online senza AAMS

Il settore dei casinò negli ultimi anni è andato incontro a svariati cambiamenti. Fino a poco tempo fa esistevano soltanto quelli fisici ma grazie ad internet, il gioco d’azzardo si è spostato anche sulle piattaforme online. Se quindi prima era necessario essere fisicamente all’interno di un luogo, adesso è possibile fare delle puntate al proprio gioco preferito comodamente seduti sul divano di casa. Di casinò online ne esistono tanti, ma bisogna distinguere tra quelli con licenza AAMS e quelli senza. La licenza AAMS è una certificazione rilasciata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che consente ai casinò online di operare nella totale legalità all’interno del territorio Italiano, e come riporta il sito web gamerbrain.net , esistono casinò online che la posseggono ed altri invece che possono operare senza. Ma quali sono i pro e i contro di delle piattaforme che non posseggono la licenza Aams ? andiamo a vedere i punti principali.

I vantaggi:

Un maggior numero di bonus

Se prendiamo in considerazione i casinò online con licenza la quantità di bonus a disposizione è certamente minore rispetto a quelli presenti in piattaforme che non la posseggono, a questo va aggiunto che nella maggior parte dei casi per accedere al bonus bisogna prima effettuare un deposito. I casinò senza licenza invece spesso danno a disposizione molti bonus senza dover per forza effettuare prima un deposito, spesso su importi bassi ma comunque vantaggiosi in quanto permettono di vincere senza spendere nulla.

Il metodo di pagamento

I Casinò online che operano con sede all’estero, quindi senza una licenza AAMS, permettono in modo rapido di poter versare e prelevare senza problemi e anche in modo sicuro. Infatti la maggior parte dei Casinò si affida a Paypal o altri servizi simili per dei pagamenti trasparenti e senza alcun intoppo. Nei Casinò AAMS invece per poter iniziare a scommettere bisogna prima passare attraverso una lunga burocrazia, in cui spesso tra l’invio dei documenti e la loro convalida posso passare addirittura dei giorni. Ovviamente nel caso di Casinò online non AAMS è bene affidarsi a quelli con licenze estere sicure, tra queste le più affidabili sono quelle rilasciate dal Regno Unito e l’ente di regolazione maltese.

Un maggior numero di giochi a disposizione

I casinò online senza AAMS posseggono un maggior numero di giochi rispetto ad altre piattaforme. Questo è dovuto principalmente dal fatto che, essendo loro con sede fisica all’estero, puntano ad abbracciare un bacino d’utenza molto più grande, e quindi sono in grado di offrire una maggior quantità di giochi diversi tra loro. Le regolamentazioni dei casinò AAMS sono molto severe riguardo i giochi all’interno delle piattaforme, e spesso ciò che hanno da offrire non è così tanto variegato da poter mantenere l’attenzione dei fruitori. In ogni caso è bene però conoscere approfonditamente il gioco prima di cimentarsi in una scommessa.

Gli svantaggi:

La lingua

Spesso i casinò non AAMS non posseggono giochi in italiano e questo potrebbe rappresentare un problema nel momento in cui alcuni giochi possono risultare complessi da capire, e quindi potrebbe servire una buona conoscenza dell’inglese per poter fruire il tutto al meglio. Nel caso dei casinò AAMS invece potremmo trovare dei giochi con cui è facile approcciarsi, per via della lingua ma anche della loro presenza in diverse piattaforme che li rende subito riconoscibili.

Servizio Clienti

Uno dei più grandi svantaggi nel fruire di casinò online con licenza all’estero è quello di avere a che fare con il servizio clienti. Mentre in Italia è reso più facile sia per la lingua parlata e sia per la possibilità di accedere ad una sede fisica, per altri casinò potrebbe risultare complesso. Alcuni casinò non AAMS a volte posseggono soltanto una chat o un e-mail per un eventuale problema, e questo potrebbe risultare snervante nel caso si abbia bisogno di chiarimenti nell’immediato.

L'utilizzo di piattaforme senza una licenza AAMS può avere sia lati positivi che negativi, ma il consiglio principale resta sempre quello di affidarsi a dei casinò online sicuri. Prima di decidere è bene effettuare delle ricerche approfondite e andare a controllare anche i feedback di altri giocatori che hanno fruito di quei servizi. In questo modo si garantirà un gioco sicuro e una piattaforma che possa soddisfare ogni esigenza.