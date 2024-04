“Mè Cit”: in arrivo a Villar San Costanzo la Compagnia Instabile di Pratavecchia

C’è fermento a Villar San Costanzo, per uno spettacolo tutto rigorosamente in dialetto piemontese che farà divertire grandi e piccini.

Appuntamento domani sera, venerdì 12 aprile, alle ore 21 presso “La casa delle idee” (ex salone parrocchiale) con la Compagnia Instabile di Pratavecchia e la loro brillante commedia in tre atti di Alberto Rossini dal titolo “Mè Cit”.

Protagoniste le vicende della famiglia del Commendatore Picassa, composta dal signor Amilcare, dalla moglie Madlena e dal figlio Carlin.

Nonostante abbia 22 anni, il giovane frequenta ancora la scuola superiore (con scarsi risultati) e viene trattato dalla madre come un bambino, non privo di vizi. Carlin in realtà non si comporta da innocente come pensa sua madre, ma ne combina di tutti i colori, generando situazioni surreali e creando scompiglio in famiglia e non solo…..

DA OLTRE TRENT’ANNI SPETTACOLI IN PIEMONTESE

La compagnia Instabile di Pratavecchia è nata nel 1990 grazie ad un gruppo di giovani del paese. Nel corso del tempo alcuni componenti sono cambiati, ma tra i fondatori sono rimasti Flavio Aimar e Silvio Ribero. La compagnia continua a proporre come all'inizio, commedie dialettali brillanti. Attualmente i suoi componenti sono 10, nove attori e un suggeritore e regista.

Il gruppo di attori è composto da Silvio Ribero, Rosalba Beltramo, Samuele Galfré, Flavio Aimar, Miranda Virano, Antonello La Rosa, Monica Poetto, Stefano Biamonte, Irma Galliano. Aiuto tecnico e suggeritore: è invece Sergio Galaverna.

“Siamo appassionati di teatro - raccontano - con la voglia di tenere vivo il nostro dialetto ma soprattutto di far sorridere la gente. Tutto questo lo facciamo esclusivamente per passione, nessuno di noi è attore di professione, anche se l’impegno ed i sacrifici sono tanti da parte di ognuno. Eppure i sorrisi delle persone, i loro applausi, l’unione che si è creata tra di noi ci fanno ogni volta capire quanto siamo fortunati e quanto è bello tutto questo!”.

Non è prevista una prenotazione. Il ritiro dei biglietti avverrà direttamente domani sera, prima dello spettacolo.