Amministrative, si presenta OrmeAttiva, lista a sostegno del candidato sindaco Alberto Bottero

"Le priorità e la visione per il futuro tra cultura, tradizioni e turismo: questo è l’impegno che OrmeAttiva intende assumersi. - spiegano dal gruppo.

"Ritengo - afferma Bottero - che le comunità come Ormea debbano trovare una rinnovata unità anche dal punto di vista amministrativo. Il mio auspicio è quello di vedere la città amministrata da una lista che possa rappresentare tutta la nostra cittadinanza. Sarebbe un bel segno accantonare le divisioni del passato, impegnandoci tutti nel favorire una maggiore coesione. Ho riunito in squadra profili differenti per esperienza e competenza, nonché giovani desiderosi di continuare a costruire un futuro migliore per le generazioni che verranno.