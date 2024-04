Cuneo, per “La notte nazionale del liceo classico” l'evento "“Il liceo classico S.Pellico incontra la città”

Venerdì 19 aprile dalle 18.30 alle 22.30, a Cuneo in occasione della X edizione de “La notte nazionale del liceo classico”, appuntamento che si svolge in contemporanea nei licei classici di tutta Italia e che ha come finalità la promozione della cultura classica (greca e latina) nonché la valorizzazione del curricolo del Liceo Classico in tutta la sua complessità e versatilità, si svolgerà l’evento “Il liceo classico S.Pellico incontra la città”, organizzato dal liceo classico statale Silvio Pellico.

Luoghi della manifestazione saranno piazza Virginio, il Museo Civico (via S.Maria, 10), Palazzo Samone (via A.Rossi, 4) e Palazzo Santa Croce (via S.Croce, 6).

Oltre che agli studenti dei licei classici, l’iniziativa è aperta alle famiglie, ma anche ai ragazzi che si apprestano a frequentare la scuola secondaria superiore, ora frequentanti la terza media.

L’appuntamento cuneese si svolge con la collaborazione e il patrocinio della Città di Cuneo e di Fondazione Crc. Tutti gli eventi sono gratuiti e aperti al pubblico.

Per maggiori informazioni: info@liceocuneo.it