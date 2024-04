Grande partecipazione, a Borgo San Dalmazzo, al Workshop sul Nuovo Codice Appalti

Una numerosa partecipazione, che ha letteralmente riempito la sala consigliare del comune di Borgo San Dalmazzo, per il Workshop sul Nuovo Codice Appalti organizzato dall’A.I.S.P.A. (Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni) che si è svolto lunedì mattina.

Si è contata la presenza di tante rappresentanze di enti pubblici di ogni ordine e grado, da molteplici zone della provincia (comuni, scuole, società partecipate pubbliche, consorzi…) e sono intervenuti sul tema il dott. Bruno Armone Caruso, segretario comunale, e l’avv. Chiara Forneris dello studio Sciolla-Viale di Torino.

"Segnale che l’argomento necessita di essere approfondito, considerata l’importanza delle novità introdotte dapprima dallo scorso 1° luglio e poi dal 1° gennaio. Sotto diversi aspetti è emerso anche il bisogno di chiarezza: i due relatori hanno affrontato i principali aspetti della riforma per andare incontro a queste esigenze" spiega Serena Gasco, Presidente di A.I.S.P.A. "Il tema è attuale e in continuo aggiornamento man a mano che vengono a presentarsi casi specifici; il nostro impegno per i prossimi mesi è quello di monitorare la situazione per continuare ad essere di supporto in questo senso a coloro che lavorano ‘nella’ e ‘con’ la Pubblica Amministrazione".