Successo del progetto “Orientamento formativo” del Politecnico di Torino al Vallauri di Fossano

Si è concluso, con buoni risultati, il Progetto “Orientamento formativo” del Politecnico di Torino al “Vallauri” di Fossano, rivolto alle classi quinte dell’istituto.

Si tratta di un progetto ormai consolidato negli anni del Politecnico torinese, che si rivolge agli studenti dell’ultimo anno delle superiori per fornire indicazioni sui prerequisiti indispensabili per frequentare con successo i corsi di laurea del Politecnico, consolidare la proficua collaborazione tra i docenti delle Scuole Secondarie Superiori e del Politecnico e offrire agli studenti un qualificato supporto per scegliere consapevolmente il corso di laurea universitario.

Il Politecnico ha proposto quindi agli studenti un percorso comune con lezioni di Matematica e di Fisica e ulteriori lezioni inerenti le tematiche del Design e della Pianificazione e territorio, urbanistica e paesaggistico-ambientale. Al termine del percorso, che offre le lezioni sopra indicate, gli studenti hanno potuto scegliere di sostenere il test (TIL) per l’accesso ai corsi di laurea nell’area dell’Ingegneria oppure al corso di laurea in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale oppure al corso di laurea in Design e comunicazione.

Gli studenti che sostengono la prova nell’ambito del progetto di “Orientamento formativo” possono quindi immatricolarsi secondo le regole indicate negli specifici Bandi di Ammissione.

Gli studenti del Vallauri hanno dato un’alta adesione al progetto, con 99 adesioni complessive, di cui 86 hanno sostenuto il test. Un dato in continuità col passato (l’istituto aderisce al progetto dal 2015).

I numeri del superamento del test si sono rivelati più che soddisfacenti (73%) con un dato tendenzialmente in crescita nel corso del tempo. In particolare, ottimi il risultato degli studenti del percorso liceale, quello più orientato all’università, che hanno superato tutti (21 su 21) il test d’ingresso (il miglior punteggio è quello di Andrea Bonardo, del settore liceale, con un alto punteggio di 82.4 su 100 al test).

Numeri che confermano come il Politecnico di Torino, riconosciuta eccellenza nel suo ambito, rappresenti sempre una opzione importante per molti dei nostri diplomandi che intendono proseguire gli studi.