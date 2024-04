Tennis: Serie C femminile, il Country Club Cuneo inizia la stagione con il piede giusto

E’ partita bene la stagione del Country Club Cuneo in serie C femminile, con la squadra A.

Successo fissato sul 4-0 per la squadra cuneese colto in trasferta sui campi del Tc Laghi Valperga.

E’ maturato al termine dei tre singolari e del doppio, vinti da Eleonora Gatti sulla Noascon, con score fissato sul 7-6 6-2. Stessa classifica per le due giocatrici (2.6) e primo set molto equilibrato. Vinta la prima frazione la portacolori del Country Cuneo ha cambiato passo nella seconda chiudendo la sfida senza ulteriori affanni. A segno anche Eleonora Tranchero, 2.7, sulla 3.2 del Valperga Carola Pomatto. Affermazione netta fissata sul punteggio di 6-1 6-2. Il terzo punto per il Country Club Cuneo è arrivato da Beatrice Demichelis, classificata 2.8, sulla Moro e in rimonta (4-6 6-0 6-2).

La vittoria nel doppio è arrivata dal tandem Tranchero/Brignone su quello rivale composto da Noascon/Pomatto, fissato sul 4-6 6-0 10-4 per il tandem cuneese.

“Un risultato – sottolinea il Direttore Tecnico del Country Club Cuneo, Moreno Baccanelli – che mette la nostra formazione in buona posizione per il passaggio del turno”.

Domenica prossima la squadra A riposa e tornerà in campo domenica 21 aprile contro le monferrine del Villaforte Tennis, tra le mura amiche.

Domenica prossima invece esordirà la formazione B del Country, sempre in serie C femminile.