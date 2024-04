Volley maschile A3: termina l'avventura di coach Simeon a Savigliano

Il Volley Savigliano comunica che, di comune accordo con Lorenzo Simeon, le strade tra la società biancoblu e il tecnico della prima squadra si separeranno al termine ufficiale della stagione sportiva 2023/24.

Classe 1975, Simeon, ex palleggiatore di ruolo, era giunto a Savigliano nell’estate 2022, dopo l’avventura sulla panchina del Volley Torino. Nel biennio sulla panchina del PalaSanGiorgio, ha raggiunto, insieme alla sua squadra, i traguardi più importanti della storia del club: due quarti posti consecutivi al termine della regular season, i quarti di finale dei playoff promozione nella Serie A3 Credem Banca 2022/23 e, in questa annata, l’indimenticabile partecipazione alla final four della Coppa Italia, disputata il 2-3 marzo a Fano e terminata con la sconfitta subita contro l’OmiFer Palmi, poi vincitrice della manifestazione.

“La scelta di dividere le nostre strade nasce da una richiesta specifica di coach Simeon, che abbiamo compreso e accettato. Sicuramente, non nego che si tratta di una di quelle notizie che non vorresti mai ricevere, dal punto di vista sportivo. Detto ciò, non possiamo che ringraziare “Lollo” per quanto fatto a Savigliano in questi due anni e più di lavoro. Dal 2022 ad oggi, molte cose sono cambiate e il merito è anche e soprattutto suo. Ha saputo da subito calarsi al meglio in questa realtà e trarne il meglio. Ci ha dato tanto, crediamo nel contempo che il Volley Savigliano abbia dato tanto a lui. Per noi, rappresenta una perdita dal punto di vista tecnico e professionale, ma anche e soprattutto a livello umano. Non possiamo che augurargli il meglio per il prosieguo della sua carriera da allenatore” – il pensiero del presidente Guido Rosso.

“Non posso negare che non sia stata una decisione facile, su cui ho riflettuto per molto tempo. Lascio una società che mi ha accolto come una famiglia, fatta di persone splendide, che mi hanno permesso di lavorare al meglio in questi anni. Qui, mi sono trovato bene e ho creato anche tante amicizie che resteranno. Per quanto mi riguarda, credo di aver dato tutto quello che avevo e di aver fatto il massimo per il bene di Savigliano. Si tratta di una scelta mia, che nasce dalla volontà di provare a vivere un’esperienza professionale lontana dal Piemonte, che credo mi servirà anche a livello umano. Di Savigliano non potrò che parlare bene” – il saluto di coach Lorenzo Simeon.



Tutta la “famiglia” del Volley Savigliano ringrazia “Lollo” per quanto fatto da tecnico del Monge-Gerbaudo, augurandogli il meglio per il futuro, umano e professionale