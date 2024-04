Sboccia la primavera al Caffè Letterario di Bra con il libro “Petali e spine” di Naike Ror

La primavera al Caffè Letterario di Bra ha tutti gli ingredienti di “Petali e spine”, un romanzo fresco, godibile, che non vi annoierà mai!



L’autrice Naike Ror ci regala una lettura davvero intensa, facendoci innamorare ancora di più delle storie d’amore. La trama è quasi shakespeariana e ci porta in Inghilterra. Scarlett è giovane, brillante, di una bellezza non artefatta, ha un innato talento con i numeri e insegue decisa la propria indipendenza. Vuole affrancarsi da una famiglia ingombrante e dai doveri imposti dal blasone. Per liberarsene è anche disposta a rinunciare ad ogni agiatezza, eppure è una Lancaster, e non si può sfuggire ai demoni del proprio albero genealogico, non prima di averli combattuti e vinti.



Jaxon York, spregiudicato e ambizioso, graffiante come un aculeo, affascinante e temprato dal dolore di un trauma del passato, ha il corpo scolpito dai sacrifici sportivi e l’animo eroso dalla voglia di rivalsa. Ha toccato il fondo più volte, risalendo sempre la china, conquistando posizioni via via più alte e ora, vicino alla vetta del potere, non può permettersi passi falsi. Deve affilare le armi e, se serve, tirar fuori senza remore la cattiveria sopita con cui la vita di periferia lo ha forgiato.



Sotto il cielo plumbeo di Liverpool, Scarlett e Jaxon avanzano ignari dei piani che il destino ha in serbo per loro, rimescolando le carte e incrociando le loro strade dove si erano interrotte, sedici anni prima. Due vite opposte, due cognomi divisi dalla Guerra delle due Rose, Scarlett e Jaxon sembrerebbero inconciliabili, ma la forza prorompente dell’amore a volte riesce a sovvertire anche il marchio ineluttabile della storia.



La collisione sarà inevitabile, lo scontro feroce, le radici familiari sembreranno catene e liberarsi dalla loro prigionia ferirà senza alcuna pietà. Riuscirà un raggio di sole a squarciare le nubi di Liverpool, illuminando il destino di Scarlett Lancaster e Jaxon York? Potranno mai convivere petali e spine senza che la bellezza delle rose venga lacerata?

Inutile girarci intorno: “Petali e spine” è un libro originale, scritto davvero bene, le emozioni sono forti, dense e di forti contrasti, proprio come il titolo preannuncia. Volete sapere qual è l’unica vera pecca? Che si legge troppo in fretta.