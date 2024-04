Barge, l'Alberghiero Paire brilla al Campionato Italiano Barman FIB

È stata una competizione entusiasmante quella che ha visto protagonisti, a Viareggio, 122 talentuosi studenti dei migliori istituti alberghieri italiani. Tra questi si è distinta Melissa Nitto, allieva della classe 4C dell'Istituto Alberghiero Paire di Barge (IIS Giolitti-Bellisario-Paire di Mondovì e Barge), che ha conquistato il secondo posto al Campionato Italiano Barman FIB. L'evento ha richiamato partecipanti da 24 scuole distribuite in 12 regioni d'Italia, rendendolo uno degli appuntamenti più attesi nell'ambito della formazione barman a livello nazionale.

Sotto l'occhio vigile del prof. Aldo Petrasso, che l'ha preparata, accompagnata e sostenuta in questa avventura, Melissa ha affrontato e superato brillantemente le batterie a eliminazione diretta, dimostrando non solo la sua abilità nella preparazione di cocktail ma anche un notevole sangue freddo. La finalissima ha messo alla prova tutti i finalisti richiedendo la creazione di un long drink innovativo davanti a una giuria d'eccezione composta da esperti barman e rinomati giornalisti del settore.

Questo riconoscimento non solo celebra l'eccellenza raggiunta da Melissa nelle sue competenze, ma rappresenta anche un prestigioso successo per l'Istituto Alberghiero Paire, confermando la qualità della formazione offerta ai suoi studenti. La Dirigente Scolastica dell'IIS "Giolitti-Bellisario-Paire" di Mondovì e Barge, prof.ssa Donatella Garello, e il responsabile del plesso Paire, prof. Andrea Unia, hanno espresso le loro più vive congratulazioni alla giovane allieva, sottolineando come il suo traguardo sia fonte d'ispirazione e orgoglio per tutta la comunità scolastica.

L'evento ha sottolineato l'importanza di eventi di questa portata per la crescita professionale e personale degli studenti, offrendo loro un palcoscenico nazionale su cui mettere in mostra bravura e passione.

L'Istituto Alberghiero Paire di Barge, con questo nuovo successo, conferma il suo impegno nell'eccellenza formativa, preparando i professionisti di domani con dedizione, elevata professionalità e uno sguardo sempre rivolto al futuro del settore alberghiero e della ristorazione.