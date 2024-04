La mostra dell'artista borgarino Stefano Barale chiude l'iniziativa "Niella apre le porte all'arte"

Si è aperta oggi, giovedì 12 aprile, la mostra dell'artista borgarino Stefano Barale, ultima personale dell'iniziativa "Niella apre le porte all'arte", progetto ideato dall'amministrazione niellese per valorizzare gli artisti della provincia.

"I miei primi approcci con la pittura - spiega l'artista - nascono alle Scuole Medie Inferiori anni 1963-64. Durante l'ultimo anno scolastico l'insegnante di educazione artistica entusiasta dei miei lavori mi consigliava di frequentare l'Accademia delle Belle Arti.



Purtroppo per motivi familiari non ho potuto seguire la strada che più mi attraeva.

Così dopo aver imparato come apprendista il mestiere di idraulico nel 1975 ho aperto una mia attività, ma la passione per la pittura mi è sempre rimasta nel cuore anche se il tempo da dedicare era poco, riesco così per parenti ed amici a fare una decina di opere (1976-2005) come autodidatta.

Nel 2005 per motivi di salute sono costretto a restare immobile così riprendo in mano i pennelli, ma mi accorgo mio malgrado di aver perso la mia dimestichezza.

Decido dunque di frequentare un corso di pittura alla guida dell'insegnante Marilisa Giordano (affermata pittrice di Fontanelle) così la mia passione si riaccende, conosco altri pittori e mi iscrivo nel 2006 al Gruppo Artistico Associazione "Novalis".

Comincia così la mia avventura con mostre ed esposizioni collettive di gruppo, ma anche alcune personali".

Il progetto, iniziato nel 2021, fortemente voluto dal sindaco Gian Mario Mina in collaborazione con la consigliera Chiara Bertola ha dato modo ad artisti professionisti, emergenti e amatori di far conoscere le proprie opere con esposizioni gratuite all'interno del municipio di Niella Tanaro.

"Ringrazio di cuore - commenta il sindaco Gian Mario Mina - tutti gli artisti che hanno aderito all'iniziativa per portare nel Comune colore e bellezza e dare vita ed emozioni per chi è passato per le scale Comunali".