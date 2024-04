Linea Cuneo-Nizza: al G7 di Milano la firma della nuova convenzione tra Italia e Francia

Dopo un’attesa pluridecennale la vexata quaestio relativa alla convenzione transfrontaliera tra Italia e Francia sulla linea Cuneo-Ventimiglia-Nizza potrebbe arrivare a un aggiornamento nelle prossime ore.



Nel corso del G7 di Milano attualmente in corso, infatti, ci sarà spazio per un incontro tra il Ministro dei Trasporti Matteo Salvini e l’omologo francese Patrice Vegriete (nell’ambito dei diversi vertici organizzati con i ministri anche di Regno Unito, Giappone e Stati Uniti). Nell’occasione verrà firmata la nuova versione della convenzione.



Un passaggio auspicato ormai sin dal 1970 e che permette un aggiornamento alle specifiche di gestione della linea ferroviaria internazionale – specialmente dal punto di vista di una ripartizione dei costi di esercizio più equa tra i due paesi - che unisce il capoluogo di provincia piemontese con la città di frontiera passando in territorio francese.