Ad Alba finiti diversi interventi tra percorso di calisthenics, orti urbani e piattaforme sportive

Diversi lavori pubblici sono stati terminati ad Alba negli ultimi giorni, a cominciare dallo scolmatore di Rio Misureto dove è stato completato lo svuotamento delle briglie selettive di monte che impediscono al materiale trasportato (rami, detriti) di giungere nel tratto cittadino.

Importanti passi avanti anche per il progetto sociale degli orti urbani in strada Occhetti, dopo la fine dei lavori, a breve ci sarà il bando per l'assegnazione. L’Amministrazione comunale di Alba ha, invece, già approvato il bando per l’assegnazione di 27 orti urbani in viale Cherasca che verranno destinati ai residenti della fascia d’età over 60 al fine di incentivare momenti di socializzazione ed incontro e promuovere i benefici dell’orticoltura.

La concessione avrà durata fino al 30 marzo 2027 e non sarà automaticamente rinnovabile alla scadenza. Priorità verrà accordata alle domande presentate dagli assegnatari uscenti. Le domande di concessione degli orti urbani, con la relativa documentazione, dovranno essere presentate dal 15/04/2024 al 30/04/2024 utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune di Alba: https://www.comune.alba.cn.it/it/page/orti-urbani-2 e in distribuzione agli uffici Servizi sociali in via General Govone 11, durante l’orario di apertura al pubblico. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli Uffici Servizi sociali in via G. Govone 11 - tel 0173-292272.

Alcune novità riguardano anche l'ambito sportivo e del tempo libero. Sono stati completati i lavori del nuovo percorso di "calisthenics" nel quartiere Masera. Dalla prossima settimana si potrà usufruire del circuito pensato per il sistema di allenamento basato sulla ginnastica a corpo libero. Già operativa la nuova piattaforma sportiva della palestra "Palatanaro", accanto al Coppino 2-