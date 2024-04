I nostri ragazzi tengono alto il morale e rendono tutto l’ambiente più divertente e solare

Nella scuola calcio Cuneo Oltrestura ci sono 3 persone che stanno raggiungendo importanti traguardi con i ragazzi del 2010, Filippo Rosa è l’allenatore di una squadra piena di ragazzini dal grande valore umano, affiancato dai suoi amici e collaboratori, Matteo Mellano e Edoardo Ferrari, anch'essi giocatori del San Benigno.

Per Filippo, allenare non è solo una questione di calci e tattiche, ma riguarda anche il coinvolgimento dei ragazzi nella vita della squadra. "Molti dei grandi della prima squadra sono anche allenatori delle giovanili, ed è fantastico perché fa sentire i ragazzi parte della stessa famiglia", spiega Filippo con entusiasmo.

Con 19 giovani promesse sotto la sua guida, Filippo sottolinea il forte senso di cameratismo e divertimento che caratterizza il loro ambiente. "Abbiamo un sacco di leader nello spogliatoio e in campo, ragazzi che tengono alto il morale e rendono tutto più divertente", dice con un sorriso.

La recente selezione di sei ragazzi per la rappresentativa provinciale FGIC è stata una bella sorpresa per la squadra. "Dopo alcune sedute di allenamento, Emanuele Serale e Fabio Panero hanno fatto parte della squadra provinciale", racconta l’allenatore, "… ora giocheranno contro altre squadre provinciali e anche contro squadre professionistiche... Che emozione!".

Per Filippo Rosa, vincere è sempre importante, anche se non è l'unico obiettivo. "Chi non ama vincere, vero? Ma non è tutto. Anche se una sconfitta può far male, è da lì che impariamo di più. Dopo una brutta partita, i ragazzi si sono dati da fare e abbiamo fatto quattro vittorie di fila!"

I successi della squadra nel campionato provinciale hanno già portato i ragazzi ai play-off per il campionato regionale. "Siamo molto orgogliosi dei ragazzi per quello che hanno fatto finora", conclude l’allenatore Filippo Rosa, guardando avanti con fiducia a un futuro pieno di successi e divertimento per la sua squadra giovanile.