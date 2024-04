Cura del giardino: è migliore il decespugliatore a batteria o elettrico?

Dipende. Ma prima di valutare quale fra i due attrezzi conviene scegliere per manutenere e dar forma al proprio giardino, osserviamoli entrambi da vicino per capire cosa li accomuna e li distingue, prima di acquistarli o prenderli a noleggio.

Il decespugliatore a batteria

Per gli hobbisti del giardinaggio è consigliabile utilizzare un decespugliatore a batteria leggero. In commercio se ne trovano molti e di vari tipi, come quelli prodotti dall’azienda tedesca Stihl o la nipponica Makita.

I decespugliatori a batteria sono molto semplici da usare, fanno poco rumore e i prezzi sono alla portata della maggior parte dei consumatori. Inoltre sono poco inquinanti, aspetto da non sottovalutare in termini ambientali e sociali.

Il loro punto di forza è l’estrema usabilità, perché possono essere usati in qualsiasi ambiente (condomini, giardini, piccoli orti collocati in campagna o in città). Questi decespugliatori non hanno bisogno di essere alimentati con un cavo collegato a una presa elettrica, perché montano una batteria estraibile e ricaricabile. Non hanno bisogno di una manutenzione particolarmente complicata, ma piuttosto ordinaria e alla portata di tutti, anche dei “giardinieri in erba”.

Parliamo quindi di un attrezzo che si presta bene all’hobbista che vuole curare con attenzione il proprio giardino, ma anche divertirsi con una sorta di giocattolo da adulti.

Il decespugliatore elettrico

Questa tipologia di decespugliatori presenta molte somiglianze con i decespugliatori a batteria. La più importante riguarda l’alimentazione: sono infatti alimentati con energia elettrica e non hanno bisogno di carburanti per far girare il motore. Questa condizione li rende più salutari per chi li impugna durante le sessioni lavorative, e naturalmente per l’ambiente in cui vengono utilizzati, perché non lo inquinano.

Il decespugliatore elettrico per funzionare ha però bisogno di un cavo di corrente collegato a una sorgente elettrica da cui trarre energia. Questa caratteristica lo rende meno maneggevole rispetto al decespugliatore a batteria. Comunque è un ottimo macchinario per eseguire le stesse lavorazioni che si possono effettuare con quello a batteria. Ad esempio con il decespugliatore elettrico si possono eseguire accurati lavori di manutenzione dei prati, oppure tagli precisi, per conferire bellezza e armonia alle piante presenti nei giardini.

In molti modelli di decespugliatore elettrico è inoltre presente un sistema anti-trazione, davvero utile per non far staccare il cavo della corrente collegato alla presa, mentre si lavora.

La scelta dell’uno o dell’altro dipenderà soprattutto dall’ambiente in cui si intende utilizzare il decespugliatore, perché in alcune circostanze la presenza del cavo può rendere meno comodo e sicuro l’utilizzo del macchinario.

Prima dell’acquisto è consigliabile scegliere e consultare un rivenditore autorevole e specializzato, perché potrà offrire assistenza nelle fasi di pre vendita e post vendita.

Il decespugliatore è uno strumento versatile e potente, indispensabile per la cura e la manutenzione del giardino. Con l'uso corretto, può trasformare aree incolte in spazi ordinati e accoglienti, gestire erbacce e sfoltire la vegetazione in modo efficiente.

Prima di tutto, la sicurezza: indossare sempre protezioni adeguate come occhiali, guanti e cuffie antirumore. Assicurati che l'area di lavoro sia libera da ostacoli e che persone o animali siano a debita distanza

Regolare la velocità in base al tipo di vegetazione; non tutte richiedono la massima potenza. Questo aiuterà a risparmiare ed evitare danni alle piante che desideri conservare.

Scegliere la testina del decespugliatore adatta al compito. Lame per erba densa e filo per erbacce e vegetazione leggera sono essenziali per un lavoro preciso e efficace.

La manutenzione regolare del decespugliatore, come la pulizia e l'affilatura delle lame, ne prolunga la vita utile e ne mantiene l'efficienza.

Infine, dopo ogni utilizzo, pulire accuratamente il decespugliatore e controllare eventuali danni a lame o fili.