A Vicoforte la Cerimonia delle candele 2024

Si è tenuta a Vicoforte, presso la Tavola del Chiostro, la Cerimonia delle candele 2024, organizzata dalla FIDAPA Mondovì (Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari): ogni candela che è stata accesa rappresenta uno Stato in cui è attiva la Fidapa nel mondo per iniziative di pace, solidarietà, pari opportunità ed arte e cultura.

Era presente la Presidente del Distretto Nord Ovest Silvia Moglia che ha evidenziato come questa cerimonia sia il momento più importante per la vita associativa in tutto il mondo e che la Fidapa lavora con lo scopo di realizzare programmi sia a livello internazionale che sul territorio.