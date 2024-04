Dallo spopolamento alla rinascita della montagna piemontese: le proposte di Elisa Tarasco [VIDEO]

Le aree montane del Piemonte possiedono un capitale umano e naturale prezioso.

Utilizzando correttamente queste risorse si può innescare uno sviluppo territoriale significativo.

Ne parliamo con Elisa Tarasco, imprenditrice dell'azienda agricola biologica ‘Essenza Monviso’ che ha scelto di lasciare Torino, 10 anni fa, per andare a coltivare piante officinali in valle Po, che trasforma in oli essenziali, erbe per infusi e prodotti cosmetici, nel suo laboratorio chimico di Pian della Regina, nel Comune di Crissolo.

Guarda qui il video:



“Le montagne piemontesi, assieme alle aree interne e le colline – afferma Tarasco - possono essere un luogo di sviluppo e di opportunità se si valorizzano le loro risorse e si affrontano fenomeni come lo spopolamento e la mancanza di servizi quali: scuole, trasporti e presidi sanitari.

Tutto ciò, nel tempo, ha portato anche a un forte divario economico in questi territori, ma i limiti possono diventare delle risorse per nuove attività imprenditoriali e per i giovani”.

“Ritengo – conclude Tarasco - sia necessario realizzare un piano di sviluppo mirato, che valorizzi le risorse locali e investa in settori chiave come: il sistema agroalimentare, la filiera del legno, lo sviluppo del patrimonio turistico, il commercio di prossimità e i servizi essenziali”.