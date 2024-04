Inaugurato il comitato elettorale di Marco Gallo, candidato al consiglio regionale nella lista di Cirio presidente [FOTO E VIDEO]

Aperto il comitato elettorale di Marco Gallo, 55 anni, sindaco uscente di Busca e candidato per il consiglio regionale nella lista civica “Cirio presidente. Piemonte moderato e liberale” alle elezioni dell'8 e 9 giugno.

La sede è stata aperta in piazza Europa 22 alla presenza del governatore Alberto Cirio che, con un progetto che guarda alla società civile per andare oltre gli steccati ideologici, ha convinto l'ex sindaco di Busca a scendere in campo. Con Cirio anche Enrico Costa, commissario in Piemonte di Azione, il movimento del quale da un anno e mezzo fa parte Gallo, e uno dei sostenitori dell'operazione dall'impronta marcatamente civica che ha dato vita alla lista per Cirio.

L'intervento di Gallo e di Enrico Costa ai nostri microfoni

Tante le persone presenti. Sindaci, amministratori, esponenti della Provincia, a partire dal presidente Luca Robaldo.

Concretezza e moderazione: questo ciò che ha portato alla formazione di questa lista per Cirio. "Stiamo cercando di presentare la miglior proposta possibile per i piemontesi per i prossimi cinque anni e lo stiamo facendo attraverso la costruzione di una coalizione che ha le sue basi nella coalizione del centrodestra che mi ha accompagnato in questi cinque anni, ma che ha l'obiettivo di allargare i confini al mondo civico, moderato e liberale ", ha detto Cirio nel suo intervento di chiusura dell'inaugurazione della sede del comitato elettorale di Marco Gallo, che ha dimsotrato, nei suoi dieci anni da sindaco di Busca, di essere espressione esattamente di quei valori che sono alla base della lista.