A Fossano la premiazione dell'edizione 2024 di "Uno scontrino per la scuola" [VIDEO]

Si è tenuta giovedì 11 aprile nella chiesa del Gonfalone a Fossano la premiazione dei plessi scolastici partecipanti al concorso indetto da Ascom "Uno scontrino per la scuola". Dopo il grande successo della prima edizione, grazie alla collaborazione con i tanti sponsors, i commercianti fossanesi hanno riproposto, per l'anno scolastico 2013/2014, la competizione che, a fronte della raccolta degli scontrini emessi dagli esercizi convenzionati e raccolti dalle scuole, va a offrire buoni spesa di importante valore.



A condurre la premiazione, insieme al portavoce d Sindaco Dario Tallone Emanuele Barra, il presidente di Ascom Fossano Giancarlo Fruttero., che ha apprezzato il crescente coinvolgimento delle famiglie in un progetto che vede la legalità come uno dei propri obiettivi.



"Ringrazio tutti gli sponsor" ha detto Fruttero " a partire dalle Cassa di Risparmio di Fossano e la sua fondazione. E poi E-on, Generali, OmeC, Cubar, Rosso e Vittoria Assicurazioni, che hanno garantito un montepremi di tuto rispetto!"



Il Sindaco Tallone ha sottolineato come la coesione tra realtà pubbliche e private dia degli splendidi risultati, poi, per scaramanzia, ha auspicato la propria presenza sul palco delle premiazioni insieme a quella di Fruttero nella prossima edizione del concorso, dato che il suo primo mandato si concluderá tra due mesi e il presidente Ascom è in procinto di ricoprire il ruolo di Presidente della Fondazione CRT.



Dopo i saluti dell'assessore Donatella Rattalino e della Presidente del Consiglio Comunale Simona Giaccardi, si sono succeduti sul palco i sedici plessi premiati nell'ordine definito dal rapporto del numero di scontrini raccolti per ogni allievo: in sedicesima posizione la Secondaria di Primo Grado "Federico Sacco" di piazza Picco, con un premio di 200 euro in buoni spesa, così come la Media "Paglieri" di Via Dante, giunta quindicesima, l'Infanzia "Carlo Collodi", quattordicesima e la Primaria "Don Mana" di Maddalene, tredicesima.

A completare la classifica sotto il decimo posto: la scuola dell'Infanzia "Gianni Rodari", dodicesima, e la primaria "Einaudi" di via Matteotti, undicesima.Nella top ten, invece: al decimo posto il Plesso "Primo Levi"; al nono posto l'Asilo Celebrini, che vanta un rapporto scontrini/allievo di 29, premiato da Gianfranco Dogliani di Assicurazioni Generali; all'ottavo posto la primaria di Murazzo, con un rapporto di 39,72, premiata da Matteo e Franco Blengino di Vittoria Assicurazioni; al settimo posto la "Italo Calvino", con un rapporto di 39,60, premiata da Rosso srl; al sesto posto la scuola dell'Infanzia "Toesca e Macario" di Murazzo" con un rapporto scontrini/alunni di 59.Al quinto l'infanzia di San Sebastiano, con un rapporto di 61, premiata dall'assessore Rattalino e al quarto posto la Materna del Salice, con un rapporto di 62, premiata da Simona Giaccardi.Sul podio: con oltre settemila euro di spesa cumulata e un rapporto di 63,88 è arrivata terza la scuola dell'infanzia "Dompè", premiata da Gianfranco Miglio della CRF; seconda la scuola "Zanaroli" di Maddalene, con un rapporto di 165 scontrini raccolti ad allievo e sul gradino più alto si è riconfermata la scuola primaria San Domenico, con un rapporto di scontrini per alunno di 166, che ha vinto il premio di 1200 euro di spesa.A seguire Ascom ha assegnato i superpremi in base al valore assoluto degli scontrini raccolti: l'assegno di 400 euro è andato alla scuola "Italo Calvino", con un totale di oltre 75.000 euro, l'assegno di 600 euro alla scuola "Zanaroli" con una raccolta di più di 80.000 euro e infine un assegno speciale di 1000 euro per la scuola San Domenico, che ha raccolto scontrini per oltre 170.000 euro.