Calcio Serie D: 35^giornata nel girone A, Alba-Chieri e Alcione-Bra

In programma domenica pomeriggio, sui campi del girone A di Serie D, la 35^giornata del girone A di Serie D.

Quattro turni al termine del campionato e punti pesanti in palio, in vista di playoff e playout.

Il Bra, in questo momento quarto in classifica fa visita alla capolista Alcione. Importante sfida salvezza per l'Alba Calcio che riceve il Chieri: langaroli a quota 30 (terzultimo posto), torinesi a 35.

Fischio d'inizio alle ore 15.

PARTITE E DESIGNAZIONI ARBITRALI

Alba-Chieri: Silvio Torreggiani di Civitavecchia

Albenga-Chisola: Nicol Rodigari di Palermo

Alcione-Bra: Mario Picardi di Viareggio

Asti-Gozzano: Gabriele Cortali di Locri

Borgosesia-Lavagnese: Filippo Pazzarelli di Macerata

Varese-Pinerolo: Anna Frazza di Schio

Fezzanese-Pont Donnaz: Francesco Duranti di Trento

Ligorna-Sanremese: Carlo Esposito di Napoli

Ticino-Derthona: Gaetano Bonasera di Enna

Vado-Vogherese: Andrea Palmieri di Brindisi

CLASSIFICA: Alcione 72, Chisola 66, Varese 60, Bra 59, Ligorna, Ticino 58, Asti, Vado 55, Albenga (-2) 54, Fezzanese 45, Sanremese 42, Lavagnese, Gozzano 40, Derthona, Vogherese 37, Chieri 35, Pinerolo 34, Alba 30, Pont Donnaz 22, Borgosesia 16