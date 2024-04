Ciclismo: Racconigi Cycling Team di scena nel Parmense al “Trofeo Bussolati Asfalti"

Nuovo impegno agonistico sulle strade emiliane per il Racconigi Cycling Team, che domenica 14 aprile darà battaglia nell’edizione 2024 del “Trofeo Bussolati Asfalti - Memorial Bruno Rastelli”, organizzata dalla Scuola Ciclismo Parma A.S.D. nel cuore di Bianconese di Fontevivo, in provincia di Parma.

72,1 i chilometri totali di gara, spalmati sulle strade totalmente pianeggianti di un circuito cittadino, lungo 11,9 chilometri, da ripetere per sei volte.

Il ritrovo è fissato sulla Strada del Borgo 38/A, presso la nota azienda ‘Bussolati Asfalti’, alle ore 13:00, mentre la competizione scatterà ufficialmente alle ore 15:00 in punto. Il team manager Claudio Vassallo, con la preziosa collaborazione tecnica di Camilla Vassallo, Luca Mesce e Silvano Sannazzaro, guiderà dall’ammiraglia l’under al primo anno di categoria Asia Rabbia, al rientro alle gare dopo la caduta di Cantù (CO), la junior piacentina Arianna Giordani, dominatrice della passata edizione della corsa emiliana e reduce dalla ‘top ten’ conquistata al “Trofeo General Store” di Bovolone (VR), la junior di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri, quinta classificata a “Pasqualando”, e le talentuose atlete all’esordio tra le junior: Dalia Buzzi, varesotta residente a Marzio, Sofia Cabri, emiliana di Serramazzoni (MO) e Silvia Ricciardi, piemontese di Airasca (TO).

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO BUSSOLATI ASFALTI - MEMORIAL BRUNO RASTELLI” A BIANCONESE DI FONTEVIVO (PR):

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce e Silvano Sannazzaro