Sci alpino: buon bilancio per Melissa Astegiano nel Grand Prix Italia Giovani Dicoflor

È tempo di bilanci per l’edizione 2023-2024 del Grand Prix Italia Giovani Dicoflor, il circuito agonistico istituzionale riservato alle atlete e agli atleti che non fanno parte delle squadre nazionali nati tra il 2003 e il 2007, con classifiche dedicate anche alla categoria Aspiranti, che riguarda le classi 2006 e 2007.

Ai vincitori delle diverse categorie vanno un premio in denaro offerto dallo sponsor Dicoflor e un posto nelle squadre nazionali nella stagione 2024-2025.

In campo femminile, come già anticipato nei giorni scorsi, la torinese classe 2003 Margherita Cecere, portacolori dello Sci Club Lancia e della squadra regionale del Comitato Alpi Occidentali allenata da Alberto Platinetti, si è imposta nella graduatoria del Grand Prix Italia Giovani delle prove tecniche, totalizzando 650 punti e precedendo di 84 lunghezze la compagna di squadra regionale Maria Sole Antonini, valsesiana classe 2004 dello Sci Club Sansicario. Nelle prime dieci anche la torinese classe 2005 Alessandra Banchi dello Sci Club Sansicario, sesta, nonostante la sua stagione sia stata condizionata da un incidente nel Gigante di Coppa Europa dell’8 gennaio a Sestriere. La romana d’origine ma cortinese d’adozione Camilla Vanni del Centro Sportivo Esercito ha centrato il tris, imponendosi nelle graduatorie generali delle Giovani e delle Aspiranti e in quella delle discipline veloci delle Giovani.

La carabiniera limonese Melissa Astegiano ha chiuso la stagione al terzo posto nella graduatoria generale delle Giovani, al quinto in quella delle discipline veloci e al decimo in quella delle discipline tecniche.

La graduatoria generale vede anche Margherita Cecere al quinto posto e Maria Sole Antonini al nono.

Nella classifica delle Aspiranti al nono posto Elisa Graziano, atleta di Lanzo classe 2007 tesserata per lo Sci Club Lancia.

In campo maschile è stata stilata anche la graduatoria dei Seniores, che riguarda gli atleti nati tra il 2000 e il 2007 e che, nelle discipline tecniche, ha visto al primo posto il comasco Francesco Zucchini, atleta classe 2003 dell’Amateursportverein Prad Raiffeisen Werbering. La classifica Seniores delle discipline veloci ha invece visto al primo posto Emanuel Lamp, altoatesino classe 2004 dell’Amateursportclub Gsiesertal, che è primo anche nella graduatoria Giovani.

Al quarto posto nella graduatoriaGiovani delle discipline veloci il bardonecchiese Nicolò Nosenzo, atleta classe 2004 dell’Equipe Beaulard, al decimo il genovese classe 2003Leonardo Clivio del Golden Team Ceccarelli. Nosenzo e Clivio sono inoltre rispettivamente quinto e nono nella graduatoria Seniores delle discipline veloci.

Per quanto riguarda la categoria Giovani, Zucchini è primo nella graduatoria generale e in quella delle discipline tecniche. Nicolò Nosenzo è sesto nella graduatoria assoluta e Leonardo Clivio undicesimo.

La classifica degli Aspiranti vede invece al primo posto un valsusino, Tomas Deambrogio, atleta residente ad Oulx classe 2006, tesserato per lo Sci Club Sauze d’Oulx, che ha totalizzato 1032 punti, precedendo il torinese classe 2006 Pietro Casartelli dello Sci ClubSestriere, che di punti ne ha raccolti 830. Al sesto posto il milanese classe 2006 Edoardo Simonelli dell’asd Les Arnauds, al nono Giacomo Fernando Rej, atleta classe 2006 residente a Sauze di Cesana e portacolori dello Sci Club Sestriere.