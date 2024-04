Alba, città creativa Unesco per la gastronomia, si presenta a Bergen in Norvegia

Dopo la tappa danese di Copenhagen, con il pranzo alla presenza di sua Eccellenza l’Ambasciatore italiano Stefania Rosini, il roadshow di Alba città creativa Unesco per la gastronomia si conclude a Bergen, seconda città per numero di abitanti della Norvegia, vera e propria capitale europea nel commercio del pesce, porta verso il Vecchio continente per trote, crostacei e salmone di cui il paese scandinavo è primo produttore mondiale.

La delegazione albese, guidata dall’assessore alla città creativa Unesco di Alba Emanuele Bolla ha incontrato imprenditori e operatori turistici norvegesi, oltre a rappresentanti della municipalità di Bergen, in passato ospitati nella città del tartufo bianco.

L’appuntamento clou della due giorni nel paese scandinavo si è tenuto nel ristorante stellato Lysverket, vero tempio della cucina di Bergen. Nelle cucine dello chef Christofer Haatuft, l’ambasciatore della creatività gastronomica albese Luciano Tona, coadiuvato da Edoardo Craviari ha proposto un menù della tradizione di Langhe, Monferrato e Roero, in abbinamento con i vini della selezione dell’Ordine dei Cavalieri del tartufo e dei vini d’Alba.

Presenza particolarmente gradita quella di Alessandra Gallina, torinese, dal 2008 trapiantata in Norvegia, direttrice del Centro culturale italiano di Bergen. Il centro organizza periodicamente corsi di italiano per norvegesi e incontri rivolti alla vivace comunità italiana (composta da oltre 700 persone), da tempo pienamente integrata nel tessuto sociale della città Anseatica.

Il tour in Danimarca e Norvegia è stato inserito nel progetto “Alba e la sua Biodiversità creativa”, finanziato dal Ministero del turismo tramite l’avviso pubblico per la valorizzazione dei comuni con siti Unesco e delle Città Creative e si propone di far conoscere Alba e il suo territorio negli importanti mercati turistici del nord Europa. A raccontare le peculiarità del territorio sono state Annalisa Ricciardi, focal point di Alba città creativa Unesco e Cristina Borgogno, responsabile della comunicazione dell’Ente Turismo di Langhe, Monferrato e Roero.

All’ambasciatore italiano in Danimarca e a tutti gli imprenditori e operatori turistici convenuti agli incontri organizzati da Alba città creativa Unesco sono stati omaggiati materiale informativo su Langhe, Monferrato e Roero e una chiavetta Usb con gli otto video dedicati ai patriarchi dell’Enogastronomia Albese, realizzati in collaborazione con Fondazione Radici, opportunamente tradotti in inglese per l’occasione.