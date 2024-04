Sport & Scuola: il Liceo Classico e Scientifico Pellico~Peano di Cuneo conquista il titolo provinciale dei giochi sportivi studenteschi di Pallavolo

Il Liceo Classico e Scientifico Pellico~Peano di Cuneo difende il titolo provinciale dei giochi sportivi studenteschi di Pallavolo a Fossano.

Dopo tre splendide partite i portacolori del Liceo conquistano il primo posto davanti ai pari età dell'Itis Vallauri.

Il professore Giovanni Arusa esprime soddisfazione per il risultato conseguito: "I ragazzi sono scesi in campo al palazzetto dello sport di Fossano con determinazione ed oltre alle ottime doti tecniche, hanno mostrato la forza di un gruppo solido e coriaceo. Oggi festeggiamo vittoriosi, domani penseremo a difendere il titolo regionale in quel di Alba nei primissimi giorni di maggio".