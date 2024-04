Volley maschile Serie C: seconda contro prima nell'ultima di regular season, il VBC Mondovì sfida il Linguì Torino

Nel Campionato di Serie C maschile si disputa sabato l’ ultima giornata della regular season 2023/2024 ed il VBC Mondovì allenato da Massimo Bovolo e dal suo assistente Fabrizio Marchisio, già matematicamente certo del secondo posto, ospiterà al PalaItis alle ore 21 il Linguì Torino, a sua volta già matematicamente certo del primo posto (e già matematicamente certo del terzo posto è il Lasalliano Torino, che sabato 27 aprile sarà il primo avversario dei monregalesi ai play-off nella gara che si disputerà al PalaItis).

Nell’ ultimo match della regular season l’ obbiettivo del VBC è duplice: provare a conquistare il successo, il quattordicesimo della stagione, che sarebbe molto importante per l’ autostima e darebbe una carica particolare a tutto l’ ambiente monregalese e sfruttare la partita come un utile test in vista della post season.

“Dal punto di vista della classifica – afferma coach Massimo Bovolo – questa è una gara assolutamente superflua, ma riveste una grande importanza come test in vista dei play-off perché abbiamo la possibilità di confrontarci con un avversario di valore assoluto, che sicuramente si giocherà la promozione in serie B sino all’ ultima gara. Noi dovremo essere bravi a sfruttare questa occasione per poter migliorare il nostro livello di gioco e per continuare il nostro percorso di crescita sia tecnico che tattico. Mi aspetto che tutti i giocatori che verranno chiamati in causa riescano a dare una risposta convincente perché mai come nei play-off è necessario l’ apporto di tutti i componenti dell’ organico.”