Per cause in corso di accertamento, un incendio è scoppiato nella notte in un garage di Saluzzo, in regione Bronda.

L'allarme è scattato poco dopo le 4 di sabato 13 aprile.

In fiamme due auto e il materiale stipato all'interno.

Nessuna persona coinvolta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo.