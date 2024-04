Domenica 21 aprile il finale di stagione a Pian Munè di Paesana

“Se avete già ritirat l’abbigliamento invernale ma non sapete rinunciare alla montagna potete restare nella parte bassa della stazione, ma se invece l’inverno volete godervelo fino all’ultimo fiocco di neve vi basterà salire poco più su del primo rifugio, a piedi o seggiovia per trovare ancora #totalwwhite”.



L’accattivante invito arriva da Marta e Valter, i gestori della località di Pian Munè di Paesana che sabato 13 e domenica 14 aprile avrà infatti aperti la seggiovia per la salita in quota, il tapis roulant a monte con pista “baby” e quella per bob mentre le piste che corrono parallele allo ski-lift saranno in stand bay.



Domenica 21 una festa con grigliata in quota festeggerà invece la fine della stagione e l’ultimo giorno di apertura delle piste.



La #defenderhouse della Baita Pian Croesio, posta a 1890 metri di quota e raggiungibile a piedi o con la seggiovia resterà invece aperta a pranzo tutti i sabati e le domeniche dell’anno. Il Rifugio Pian, come detto agevolmente raggiungibile in auto e dotato di un ampio parcheggio, sarà aperto tutti i giorni a pranzo ed a cena la sola giornata di sabato.