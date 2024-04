Verzuolo, danneggiati i manifesti elettorali di Paolo Demarchi

Ignoti hanno danneggiato i manifesti elettorali del consigliere regionale Paolo Demarchi affissi a Verzuolo.

Immediata la replica del candidato della Lega in Regione: "È evidente come a qualcuno manchi il senso del rispetto e del confronto democratico. Gesti incivili come questo non mi impediscono di proseguire con sempre maggiore determinazione sul percorso intrapreso e se a qualcuno do fastidio, se ne faccia una ragione! Agli autori del danno mando un sorriso ed io vado avanti guidato dal buonsenso e dall’educazione!"