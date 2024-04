Calcio. Giovani D Valore, ultimo aggiornamento delle classifiche: Alba al decimo posto nel girone A

Il Dipartimento Interregionale ha pubblicato l’ultimo aggiornamento delle classifiche relative a ‘Giovani D Valore’, l'iniziativa che premia le società che utilizzano maggiormente gli under oltre la quota prevista dal regolamento del campionato.

Le graduatorie così calcolate (alla 28ª giornata, 32ª per i giorni A, B e I) saranno integrate a fine campionato con un bonus del 10% previsto per i club che svolgono intero settore giovanile. Dalle classifiche definitive saranno escluse le società retrocesse in Eccellenza.

Per quanto riguarda il Girone A la classifica vede il Chieri al comando con 1815 punti, seguito da Sanremese (1610) e Borgosesia (1318).

A metà graduatoria (decimo posto con 842 punti) l'Alba Calcio. Più indietro il Bra, 17° con 626 punti.

In allegato (pdf) tutte le classifiche.