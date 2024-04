Volley A2M. Cuneo prova a consolarsi con la Coppa Italia: al palasport l'andata degli ottavi con Pineto

Nella mente dei tifosi non si è ancora spenta l'eco della grande delusione per l'eliminazione dai playoff promozione nei Quarti per mano di Porto Viro, ma per il giocatori della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo non è tempo di piangere sul latte versato.

Domani pomeriggio (domenica 14 aprile) alle 17 al palasport di San Rocco la squadra di Matteo Battocchio è chiamata ad una prova di carattere per approcciare con la giusta determinazione la Coppa Italia 2024, manifestazione che vedrà l'atto finale proprio nel palasport del capoluogo l'11 e 12 maggio prossimi sotto l'organizzazione di Cuneo Volley.

Un appuntamento al quale sarà d'obbligo esserci per riscattare almeno in parte una stagione che ha sì dato grandi soddisfazioni nella sua prima parte con il secondo posto finale nella regular season, al quale è però seguito un playoff nettamente al di sotto delle aspettative.

Avversario di turno l'Abba Pineto, squadra classificata al 12° posto della stagione regolare: come nei playoff si gioca al meglio delle due vittorie su 3 gare con ritorno in Abruzzo sabato 20 aprile alle 20.30. In caso di una vittoria per parte. la "bella" si disputerà a Cuneo domenica 28 aprile alle 17. La vincente di questo Ottavo dovrà vedersela con Porto Viro.