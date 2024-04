Calcio femminile Serie B: via al rush finale, Freedom FC Women sul campo dell'Arezzo

Si entra nel rush finale. Dopo la sosta dedicata alle Nazionali, riparte la Serie B Femminile con la ventiquattresima giornata: la Freedom FC Women riprende la sua corsa salvezza sul campo dell'Arezzo, compagine distante una sola lunghezza dalle cuneesi. Una squadra, quella condotta da mister Michele Ardito, che era giunta alla pausa in un ottimo stato di forma e morale: 6 risultati utili nelle ultime 7 giocate (con 14 punti incassati ed il +4 sul terzultimo posto), senza dimenticare il successo 2-1 sul Brescia nel sabato pre-pasquale, hanno dato ulteriore consapevolezza e fiducia per raggiungere l'obiettivo stagionale il prima possibile.

“Queste due settimane sono state fondamentali per ricaricare le pile e preparare questa gara con l'Arezzo: sarà una battaglia ma noi andiamo là per fare risultato. - sottolinea il difensore esterno Giulia Asta – Rispetto all'andata siamo cambiate, così come il nostro approccio alla partita, quindi sono fiduciosa, anche se loro vorranno fare bella figura in casa, trattandosi di una sfida salvezza”.

L'AVVERSARIA - L'Arezzo, dopo la risoluzione consensuale con Michalis Eracleous, lo scorso 8 marzo ha affidato la guida tecnica della Prima Squadra ad Ilaria Leoni, ex calciatrice ed allenatrice della Primavera. La compagine amaranto è attualmente decima in classifica con 24 punti, frutto di 7 vittorie, 3 pareggi e 13 sconfitte: tra le fila amaranto spiccano senza dubbio le attaccanti Costanza Razzolini (ad Arezzo dal 2017 e top scorer di squadra con 8 centri messi a segno) e l'attaccante Isotta Nocchi (7 gol finora all'attivo). Il team toscano è reduce dal ko di misura (2-1) sul campo del Parma: all'andata finì 1-6 al “Paschiero”, con le reti aretine di Nocchi (tripletta), Razzolini, Ferrer ed Imprezzabile, mentre per le padrone di casa fu Mellano a siglare il gol della bandiera. Ma, come detto, era un'altra Freedom e, un girone dopo, le prospettive appaiono radicalmente diverse. Arezzo-Freedom FC Women si giocherà oggi, domenica 14 aprile, (ore 15) allo Stadio “Ascanio Nesi” di Tavarnuzze: dirigerà l'incontro l'arbitro Ilaria Possanzini di Foligno, coadiuvata dagli assistenti Giovanni Fiordi di Gubbio e Marco Crostella di Foligno. Sarà possibile seguire il match sul canale Youtube di Be.Pi Tv, emittente ufficiale della Serie B Femminile.

SERIE B FEMMINILE – IL PROGRAMMA DELLA VENTIQUATTRESIMA GIORNATA (Domenica 14 aprile ore 15)

Arezzo-Freedom FC Women

Brescia-Ternana

Genoa-Pavia Academy

H&D Chievo Women-Lazio

Ravenna Women-Cesena

RES Women-San Marino Academy

Tavagnacco-Verona

Bologna-Parma (ore 18.30)

CLASSIFICA Lazio 62, Ternana 57, Cesena 55, Parma 55, Chievo 42, Verona 39, Genoa 37, Brescia 30, Bologna 29, Arezzo 24, Freedom FC 23, Res Women 21, San Marino Academy 21, Pavia Academy 19, Tavagnacco 12, Ravenna 3.