Volley femminile: la finalissima Play-off di A2 sarà Futura Busto Arsizio-Cda Talmassons

Sarà Futura Busto Arsizio-Cda Talmassons la finale Play-off per la promozione in A1 di Volley femminile. Questo pomeriggio le friulane di coach Leonardo Barbieri, con in campo le ex pumine Alessia Populini e Leah Hardeman, hanno superato l'Akademia Sant'Anna Città di Messina con un netto 0-3 (19-25; 23-25; 17-25) in gara 3 della semifinale. Un confronto che ha visto il fattore campo mai rispettato, visto che il 2-1 finale, a favore del Talmassons, è giunto con vittorie sempre giunte in trasferta.

Sabato 20 alle ore 17, dunque, al PalaBorsani di Castellanza si giocherà gara-1 della finale tra Futura Busto Arsizio e Cda Talmassons. Confronto che si giocherà al meglio delle tre gare. Le cocche di Alessandro Beltrami, inoltre, avendo concluso la regular season al secondo posto, avranno il vantaggio di giocare in casa l'eventuale gara-3. Da questa finalissima play-off, dunque, si scoprirà quale squadra raggiungerà il Cuneo in A1 e quale compagine, invece, resterà in A2, diventando potenziale avversaria del Mondovì.