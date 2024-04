Volley A2M. Cuneo-Pineto 3-0, Marin Dukic: "Il nostro focus ora è sulla Coppa" (VIDEO)

Matteo Battocchio ha scelto lui in posto-4 con il capitano Iacopo Botto per l'esordio nella Coppa Italia con Pineto. Marin Dukic lo ha ripagato con una buona prestazione, soprattutto dalla linea dei nove metri dalla quale ha incassato 2 battute vincenti. Un po' meno solido in attacco, con il 48% di positività finale.

"Era veramente importante vincere oggi - ha detto ai nostri microfoni a fine gara -. Era importante tornare in campo dopo la grande delusione che abbiamo vissuto qualche giorno prima con l’eliminazione dai playoff. Nessuno di noi se lo aspettava, io sono arrivato qualche settimana fa, forse ho vissuto meno la grande delusione rispetto i miei compagni, ma credo che ora il nostro focus debba essere interamente concentrato sulla Coppa Italia".

Il video con l'intervista integrale a seguire: