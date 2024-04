Volley Coppa Italia A2M. Cuneo-Pineto 3-0, Battocchio: "Una settimana difficilissima" (VIDEO)

"Una delle partite più difficili della nostra carriera, questo ho detto ai ragazzi nelle ore che precedevano la gara con Pineto": con queste parole l'allenatore della Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo ha racchiuso la difficoltà che rappresentava il rientro in campo dei suoi ragazzi dopo l'eliminazione dai playoff.

"È stata una settimana molto difficile - ha detto il coach ai nostri microfoni al termine della vittoria contro gli abruzzesi -. Non dovevamo capire che cosa era successo, sono problemi che ci portiamo dietro da un po', ma su come venirne fuori. Dopo aver superato un po' di fastidio abbiamo lavorato su questo e i ragazzi sono stati bravi a rimettere testa su che cosa c'era da fare, ma su questo non avevo dubbi: lo dicevo prima e lo dico ora, sono un gruppo meraviglioso".

Sul break di 7-0 subito alla prima reazione di Pineto Battocchio risponde così: "Non è vero che prima era andato tutto bene e ci siamo bloccati alla prima difficoltà. Lo eravamo andati anche prima solo che ne eravamo usciti, invece quella volta no. Era la prima che avevamo preso un break di due punti, questo è vero ed è diventato un break importante. Bravo Basso a metterci in difficoltà con la ricezione, sappiamo che in questi giri dobbiamo sopperire con la tecnica".

Una vittoria importante e per nulla scontata quella con Pineto. "In mattinata ho detto ai ragazzi che era una delle partite più difficili della nostra carriera. È stato così, ma alla fine i ragazzi sono stati bravi".