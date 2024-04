Cuneo sta scivolando nel degrado, mentre l'Amministrazione discute per i contenziosi nei partiti

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore,

scrivo a seguito dei recenti episodi di microcriminalità avvenuti nella nostra città.

Abito in via Schiaparelli. Questa sera, verso le 20:00, sento un forte vociare provenire da fuori. Mi affaccio alla finestra e assisto alla scena di un soggetto in evidente stato di ubriachezza e alterazione mentale. Mentre camminava in maniera concitata, gridava tra sé e sé e gesticolava. In una mano teneva una lattina, che ha poi lanciato contro un'auto parcheggiata. In più ha sputato per terra per ben tre volte. Avrei voluto chiamare la polizia, ma il soggetto ha svoltato l'angolo ed è svanito dalla mia vista. Fortunatamente sul marciapiede non c'erano passanti, ma mi domando: e se lì accanto ci fosse stata una famiglia con bambini piccoli o peggio ancora una ragazza sola? Mi è capitato di vedere il suddetto altre volte sotto i portici, in corso Nizza, sempre nello stesso stato confusionale, probabilmente dato dal tasso alcolemico sopra la media.

Due settimane fa mi è arrivata la voce di un signore preso a pugni di sera, mentre era fuori con il cane, in via Michele Coppino.

Inoltre venerdì mattina, camminando sotto i portici all'altezza della parafarmacia Daziano, sempre in corso Nizza, ho visto un altro soggetto sputare per terra, anche più di tre volte, quasi fosse un gesto di disprezzo.

Questi episodi, sommati agli atti di vandalismo contro le auto dei residenti di via Meucci, di corso Dante, di via Nasetta e non ultimo Lungogesso, stanno ponendo in luce una cristallina, seppur triste, verità: Cuneo sta scivolando nel degrado più assoluto, di fronte a un'amministrazione comunale cieca e impegnata a discutere per i contenziosi tra vari partiti.

E vogliamo parlare dello scenario in corso Giolitti? O dello spaccio in piazza Boves? Illuminatemi su quali zone di Cuneo sono attualmente esenti dalla microcriminalità. Forse via Roma. Per il resto non ci si salva: dapprima è toccato a piazza Boves, poi siamo passati alla zona della stazione e di corso Giolitti, in seguito in via Bongiovanni e piazza della Costituzione.