Entusiasmo per la camminata con l'Avis di Alba: in strada la carica dei 450 [FOTO]

L'ambitissima sveglia dell'ultima arrivata è andata a Vittoria Pirolo di Magliano Alfieri, ma sono stati almeno dieci i riconoscimenti tirati fuori dal cilindro della "Doi pass con coi dl'Avis", una camminata di dieci chilometri che ha avuto diverse finalità. Benessere, momento di condivisione e aggregazione, ma anche aiuto per le spese e i progetti del sodalizo albese. Quest'anno al via si sono presentati in 450. Anziani, giovani, comitive, singoli, allenati o amatori: ognuno ha trovato il modo di passare una bella giornata nel nome anche della solidarietà.