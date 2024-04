Il comitato Cuneo centro, in assemblea pubblica, guarda agli ultimi cinque

Martedì 23 aprile alle 20.45 il Comitato di Quartiere Cuneo Centro convoca la cittadinanza del quartiere presso la Sala Parrocchiale del Sacro Cuore (via Carlo Boggio 4) per un'assemblea pubblica dedicata al riscontro dei cinque anni di lavoro svolti e alla proposta di introdurre un meccanismo suppletivo, per far fronte agli ulteriori due anni di lavoro così come deciso dal regolamento dei Comitati di Quartieri e Frazioni approvato lo scorso luglio, che ha inteso unificare i rinnovi dei Comitati.



Il direttivo è stato rinnovato nel 2019 in seguito ad un'ampia partecipazione cittadina e ha visto il coinvolgimento di diverse cittadine e cittadini che hanno contribuito alle proposte e alla raccolta delle segnalazioni prioritarie del quartiere. In questi anni, il direttivo ha raccolto, elaborato e sottoposto all'amministrazione i bisogni segnalati dal quartiere sul fronte del verde pubblico, della sicurezza urbana, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dei beni dismessi, della cittadinanza attiva, della viabilità, della cultura e dell'utilizzo dello spazio pubblico.



L'assemblea sarà l'occasione per ripercorrere l'attività svolta, gli interventi andati a buon fine e quelli sui quali la cittadinanza segnala la necessità di un impegno più forte da parte dell'amministrazione.



Il 2024 sarebbe anche stato l'anno del rinnovo del direttivo, che tuttavia viene posticipato al 2026 per unificare le elezioni dei Comitati così come deciso dal nuovo regolamento dei Comitati di Quartiere e Frazione approvato dal Consiglio Comunale lo scorso luglio. L'assemblea pubblica servirà dunque a fare anche il punto sul prosieguo del mandato e valutare la proposta di inserimento nel proprio statuto di un meccanismo di elezioni suppletive per coprire i posti vacanti.



Appuntamento martedì 23 aprile alle ore 20.45 in via Carlo Boggio 4.