Moretta: "Il Feudo" porta i ciclisti alla scoperta del Santuario della Beata Vergine del Pilone

Ieri, domenica 14 aprile, Moretta si è trasformata in un palcoscenico d'eccezione per l'evento "Il Feudo", un percorso cicloturistico dedicato alle storiche nobili famiglie del paese, gli Acaia e i Solaro. Organizzato dal Comune in collaborazione con l'associazione Octavia, il tour ha incluso una tappa speciale: la visita al Santuario della Beata Vergine del Pilone.

È stato un viaggio tra storia e natura. Dopo una pedalata panoramica tra le vie del centro storico, con soste davanti al castello, alla parrocchia di San Giovanni Battista e al Municipio, i ciclisti sono giunti al Santuario accolti da Manuela Millone, consigliera alla cultura.

Per l'occasione, Millone ha indossato i panni di esperta cicerone, guidando i visitatori alla scoperta della storia del Santuario e del suo storico miracolo.

Vista bella giornata dal clima estivo, l'affluenza all'evento è stata notevole. Oltre ai partecipanti al "Feudo", anche numerosi ciclisti di passaggio sulla ciclabile hanno approfittato dell'occasione per visitare l'edificio religioso e conoscerne la storia.