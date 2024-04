Ancora vetri frantumati a Cuneo: nuovo episodio in via della Pieve

Per i residenti del centro di Cuneo privi di autorimessa o di cortile interno dove parcheggiare l'auto nelle ore notturne, costretti quindi a lasciarle negli stalli lungo le strade, il risveglio si sta trasformando in una spiacevole scommessa: sarà toccato a me questa volta oppure l'ho scampata?

Ormai, infatti, sono continui gli episodi di atti vandalici contro le vetture in sosta. Nella scorsa notte un altro episodio, ancora in via della Pieve. La notizia è stata riportata sulla pagina Facebook Sei di Cuneo se, dove si vede una Fiat 500 con il finestrino lato passeggero completamente frantumato.

E' la seconda volta che il fatto si verifica nella zona dei parcheggi situati nei pressi della scalinata del Lungogesso Giovanni XXIII.

Come ha evidenziato il questore di Cuneo, i responsabili sarebbero persone in cerca di denaro o di qualcosa da rubare, spesso giovani stranieri con problemi di dipendenza da alcool o sostanze. Se individuati e fermati, non possono che venire denunciati a piede libero, in quanto non ci sono i presupposti per adottare misure cautelari di alcun genere.