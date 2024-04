Elezioni Ceva, il candidato sindaco Fabio Mottinelli incontra la popolazione

La lista “Ceva in Comune – Mottinelli Sindaco” è lieta di incontrare i cittadini di Ceva per recepire le esigenze, le critiche e le proposte.

Come anticipato il nostro programma elettorale sarà costruito insieme a tutta la comunità e pensiamo che l’ascolto sia fondamentale in questa fase come sarà necessario ed essenziale successivamente per amministrare bene la città. Gli incontri programmati per sabato 20 aprile saranno i seguenti:

h 09:00 piazzetta dei Ferrazzi per i residenti anche delle zone limitrofe;

h 10:00 piazza dei Cappuccini per le zone di via Consolata, località Costa, Canile, Matetto e zone e vie limitrofe;

h 11:00 Borgo Sottano, zona ex distributore di carburanti di Corso Garibaldi, zone e vie limitrofe;

14:00 Villarello, ponte della ferrovia (lato strada per il Forte) anche per zone e vie limitrofe;

15:00 Piana Buia – Mazzarelli dal piazzale ex ristorante Sapori dal Golfo.

Comunichiamo che i luoghi e gli orari sono necessari per avere un riferimento ma tutti i cittadini possono partecipare secondo la propria preferenza. Si svolgeranno altri appuntamenti sul territorio nella sera di venerdì 3 maggio e nella giornata di sabato 4 maggio, indicheremo le zone e gli orari prossimamente. Risolleviamo Ceva tutti insieme.