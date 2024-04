Paolo Rosso si candida a Monteu Roero e presenta la sua squadra, fatta di tante anime ed esperienze

Il candidato sindaco di Monteu Roero Paolo Rosso ha presentato la propria squadra per le prossime elezioni amministrative dell'8 e 9 giugno.

Oltre al candidato sindaco, classe 1976, da 23 anni sposato a Monteu Roero, padre di tre figli, impiegato, già assessore e consigliere comunale di maggioranza tra il 2009 e il 2014, presidente del Consiglio di Amministrazione di Casa Serena, vice-presidente Ats delle case di riposo di Canale, Monteu e Sommariva del Bosco, membro di alcuni consigli parrocchiali tra cui quello economico della Parrocchia di Sant'Anna e cerimoniere dell'Ordine dei Cavalieri di San Michele del Roero, ove è stato delegato nel Consiglio di Valorizzazione Roero e del Distretto del Cibo del Roero, ecco chi sono le donne e gli uomini della sua squadra:

Lorenzo Buratto ( 1964 ) , di Sant'Anna, già consigliere e capogruppo in Consiglio comunale dal 2009 a oggi, imprenditore agricolo e da 26 anni anima organizzativa di gare in mountain bike di levatura regionale;

Giacomo Somà (1985), di Bricco Ferreri, responsabile della produzione presso Castim 2000;

Cristian Angelillo (2001), di Canton Sandri, neo-responsabile del magazzino canalese presso Sandri Trasporti, si propone di proseguire la rappresentanza in Consiglio del nonno Mario Busso, consigliere per ben tre mandati.

Tra i principali punti che verranno ripresi e approfonditi durante la campagna elettorale ci sarà quello della prosecuzione delle opere in cantiere e in fase di realizzazione dell'attuale amministrazione; non trascurabile il tema dell'efficientamento energetico delle strutture comunali, come quello della sicurezza della rete stradale pubblica, anche con servizi associati con comuni limitrofi.

Non mancherà il supporto alle meritorie associazioni locali, con l'apertura totale alle dinamiche associative istituzionali del Roero, così come verranno ampliate le risorse per la promozione turistica, puntando sui bandi pubblici. Il Comune si impegnerà anche a ricercare bandi specifici per le aziende, in particolare quelle agricole e ricettive.

"Tutti temi – spiega Paolo Rosso – che saranno illustrati in modo più specifico durante la campagna elettorale e gli incontri in corso di organizzazione sul territorio, di modo che i cittadini possano avanzare proposte e osservazioni in un'ottica di dialogo e confronto. Abbiamo preferito attendere qualche giorno prima di formalizzare la candidatura e dare il via agli incontri – aggiunge il candidato – per il grave lutto che ha colpito la nostra comunità con la prematura scomparsa dell’amico Oddino Moretti, compianto cantoniere del Comune e autista del nostro scuolabus".