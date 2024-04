"L’Europa alle soglie dell’elezioni di fronte a problematiche irrisolte": se ne parla a Verzuolo

Ultimo appuntamento oggi, lunedì 15 aprile alle 18, della rassegna “Con Anpi prima di cena” organizzata dall’associazione nazionale partigiani di Verzuolo-Valle Varaita, in collaborazione con l’associazione Librarsi e il patrocinio del Comune, che si terrà a Verzuolo nella sala Arroyito di palazzo Drago (in via Marconi 13).

L’incontro tratterà il tema dell’Europa alle soglie delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno, di fronte a problematiche irrisolte che vanno dai cambiamenti climatici, ai fronti di guerra, soprattutto in Ucraina e Medio Oriente, alle politiche migratorie ed alimentari.

Intervengono don Luca Margaria, il professor Livio Berardo, i rappresentanti dell'associazione per l’Incontro delle Culture in Europa (Apice) Luca Giordana e Denise Arneodo.

Gli interventi saranno moderati da Anna Bonetto dell’Anpi.

Ingresso libero.