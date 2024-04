Nino Aragno porta la sua esperienza editoriale al Liceo Artistico di Cuneo

Durante uno degli incontri culturali di “Aragno Humanities Forum”, organizzati dall’editore Nino Aragno presso Villa Tornaforte, la professoressa Alessia Clema, docente di grafica al Liceo Ego Bianchi di Cuneo, ha colto l'opportunità per invitare il dott. Aragno a condividere la sua esperienza con gli studenti di grafica presso il Liceo, concentrandosi sul rapporto vitale tra l'editoria e per l'appunto la grafica.

Alla richiesta della professoressa Clema, l’editore ha risposto positivamente e con interesse e si è recato personalmente presso la scuola per un primo incontro durante il quale ha esplorato la storia dell'editoria e la sua interconnessione con il mestiere del grafico. L'incontro ha suscitato la curiosità degli allievi e dello stesso Aragno il quale si è recato ancora una volta al liceo per coinvolgere le classi chiedendo agli allievi di realizzare singolarmente una copertina di un libro.

Accettato il progetto, anche in accordo con gli organi dirigenziali del liceo, il lavoro degli studenti è iniziato immediatamente proseguendo fino al termine dell'anno scolastico sotto la guida attenta della Professoressa Alessia Clema e del Professore Daniele Guolo. Al termine del piano di lavoro il materiale prodotto è passato alla fase di impaginazione affidata a Jacopo Gribaldi, studente di grafica, che ha contribuito a dare forma al nascente libro contenente una ventina di grafiche selezionate dall’editore stesso di cui alcuni concept verranno effettivamente utilizzati.

Venerdì 19 aprile, presso il Liceo Artistico di Cuneo, verrà presentato il volume prodotto agli allievi che l’hanno realizzato l’anno scorso e agli allievi delle classi ancora in corso.

Questa iniziativa, per la scuola, non rappresenta solo un esercizio accademico, ma un'esperienza pratica di PCTO (la cosiddetta alternanza scuola-lavoro - oggi denominata “percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” , c.d. PCTO - che intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione) che offre agli studenti un'opportunità unica di apprendimento nel campo dell'editoria.

È importante sottolineare che la Nino Aragno Editore sarà presente al Salone del Libro di Torino 2024, confermando l'importanza e la portata nazionale di questa collaborazione.