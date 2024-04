ASD Cuneo Pole Academy sul podio del Pole Art Italy

La ASD Cuneo Pole Academy continua a collezionare medaglie. Terzo posto nella gara di gruppo, categoria advanced, al Pole Art Italy svoltosi nel fine settimana al teatro Alfieri di Asti.

Si tratta di una gara a livello mondiale in cui hanno partecipato ben 46 nazioni.

Sul podio Eleonora Martini, Valentina Marchesi, Elena Martinelli, Marta Meliga, Alison Sarietto e Giulia Avagnina. Orgogliosa la coach Elena di Trani, vicepresidente della scuola, per due volte vincitrice del Pole Art Italy in categoria double élite nel 2021 e nel 2023, world cup 2022 e altre tantissime gare internazionali e giudice nazionale e internazionale di pole dance: “Sono molto fiera del risultato delle mie ragazze in questa gara dove il livello tecnico e artistico è altissimo!”