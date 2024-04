Calcio femminile Serie B: un rigore al 90' punisce la Freedom FC Women, l'Arezzo vince 1-0

Un rigore al 90' punisce la Freedom FC Women nella rovente trasferta di Tavarnuzze: le arancionere vengono battute di misura dall'Arezzo e subiscono un amaro stop nella serrata corsa salvezza di Serie B.

Match combattuto, aspro e spigoloso nella fornace dell'Ascanio Nesi dove a farla da padrone è il caldo estivo (registrati ben 30 gradi) ed in cui la spuntano le amaranto con un finale di di spinta e pressione offensiva, premiato da un penalty (contestato) messo a segno da Miotto.

Rammarico invece in casa cuneese per un punto sfumato che avrebbe sicuramente fatto comodo e permesso non solo di proseguire il buon momento pre-sosta Nazionali, ma anche di approcciare bene ad un rush finale che sarà tosto per centrare l'obiettivo stagionale, ovvero una sudatissima permanenza nella categoria. Sfida equilibrata a larghi tratti e che, nel primo tempo, si accende al 26' quando Razzolini difende bene palla e calcia improvvisamente entrando in area da sinistra, centrando il palo; al 28' la stessa attaccante aretina si libera di Zito e conclude dai 20 metri, sfera a lato di poco. Le ospiti rispondono al 33': cavalcata in contropiede di Mellano che vola a sinistra, entra in area e tira, Nardi copre il palo e concede solo il corner. A ridosso dell'intervallo Di Lascio ci prova al volo dal limite, palla alta non di molto. Un cambio per parte al rientro dagli spogliatoi: da una parte Carcassi per Gnisci, dall'altra Burbassi (disponibile ma partita dalla panchina così come Martin) per la 2005 Robbione, che chiude dopo 45' il proprio debutto da titolare. La prima chance della ripresa è per la Freedom: al 60' Serna corre in contropiede a destra e prova a sorprendere il portiere, trovando solo l'esterno della rete.

Gioco spezzettato e tanti errori con il caldo che continua a farsi sentire, fino ad un finale in cui si decide tutto ed il cui l'Arezzo riesce a premere sull'acceleratore: al 85' serpentina di Carcassi e tiro dai 16 metri, Nucera tocca e la manda sul palo riuscendo poi a raggiungere la sfera sulla linea; al minuto 88 la neoentrata Rossi spara dalla distanza centrando la traversa, Carcassi fallisce il tap-in sotto porta. Pochi secondi dopo l'episodio chiave: taglia fuori energico di Giatras su Carcassi per favorire l'uscita di Nucera, per l'arbitro Possanzini è rigore fra le proteste cuneesi. Dal dischetto realizza Miotto. In pieno recupero, però, la Freedom sfiora il pari: Eletto trova una perfetta coordinazione per battere dal limite, Nardi si allunga e devia in corner, mettendo le proprie mani sull'1-0.

AREZZO-FREEDOM FC WOMEN 1-0

RETE: 90' rig. Miotto (A)

Arezzo (4-4-2): Nardi, Tuteri, Blasoni, Toomey, Lorieri, Licco, Lunghi (52′ Miotto), Martino (87′ Nasoni), Gnisci (45′ Carcassi), Diaz (68′ Fragnito), Razzolini (87′ Rossi). A disp. Holzer, Paganini, Bergros, Imprezzabile. All. Leoni.

Freedom FC Women (4-3-3): Nucera, Devoto (69′ Aime), Giatras, Zito, Asta; Fadini, Di Lascio (59′ Battaglioli), Vazquez (69′ Eletto); Serna (69′ Martin), Mellano, Robbione (45′ Burbassi). A disp. Marrone, Bruni, Ara, Basso. All. Ardito.

ARBITRO: Ilaria Possanzini di Foligno (Giovanni Fiordi di Gubbio e Marco Crostella di Foligno)

AMMONITE: Asta, Burbassi (F)