Granda Canoa Club, una doppietta di trionfi tra Italia e Croazia

In un weekend da incorniciare, l'ASD Granda Canoa Club ha illuminato la scena internazionale con prestazioni straordinarie, aggiudicandosi riconoscimenti e trofei sia a Valstagna, Italia, nella fervente competizione Nazionale di Slalom sul fiume Brenta, che nelle vibranti acque di Cetina, in Croazia, per l'emozionante Europe Cup di Rafting.

Il 13 e 14 aprile sono state giornate di festa per il club, che ha visto i suoi atleti trionfare in eventi prestigiosi. A Valstagna, il giovane Mattia Ferrero ha raggiunto l'apice nella categoria C1 Ragazzi, conquistando il primo posto. Immediatamente dietro di lui, a soli 39 centesimi di distacco, si è classificato il suo compagno di squadra Dennis Fina. Non da meno, nella categoria K1 Ragazzi, Oliver Fina ha lottato strenuamente per ottenere un terzo posto a soli 72 centesimi dal primo gradino del podio.

Parallelamente, la competizione a Cetina in Croazia ha visto un altro straordinario successo. L’equipaggio senior femminile con la presenza delle intraprendenti atlete valtellinesi Francesca Fontanive e Silvia Venturini, tesserate per il Granda Canoa Club, sotto l’egida guida del DT della Federazione Italiana Rafting, hanno trionfato conquistando il primo posto nella classifica overall e un eccellente secondo posto nella categoria mix, confermando la loro supremazia e il loro spirito indomabile.

Le atlete del Granda Canoa Club hanno commentato l'importanza dell’evento: "Questa era la prima grande competizione dopo la vittoria ai mondiali dello scorso luglio, quindi rappresentava un'opportunità cruciale per valutare il livello europeo attuale. Partecipare con una squadra giovane, ma estremamente motivata a dimostrare il proprio valore, ci ha permesso non solo di confermare a noi stesse, ma anche di dimostrare agli altri che possiamo eccellere ancora una volta."