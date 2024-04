Villar San Costanzo: grazie agli Amici dei sentieri di Villar il “Sentiero Luca Borgoni” è di nuovo percorribile

A Villar San Costanzo, con l’arrivo della bella stagione il “Sentiero Luca Borgoni” grazie ai volontari del gruppo Amici dei sentieri di Villar è di nuovo percorribile.



Si tratta di un anello tecnico misto sterrato-asfalto in mezzo ai boschi, dedicato al giovane skyrunner e snowboarder deceduto nel 2017 sul Cervino.



Partendo dal municipio di Villar San Costanzo, si prende il sentiero del Kilometro verticale in direzione borgata Foresti e in prossimità del tornante che svolta a sinistra, si percorre il ripido sentiero che si inerpica sulla destra per raggiungere il Monte San Bernardo. Arrivando sulla cresta, in prossimità della Valle Varaita, ci si immette nella strada militare “dei cannoni”, che si ricongiunge ad un bel sentiero: si arriva così al Colle Liretta, zona di lancio dei parapendii dove si può godere di un grandioso panorama.



L’itinerario continua sul versante della Valle Maira, proseguendo in discesa fino al punto di partenza. Ogni volta che si percorre il sentiero e si arriva alla vetta, è possibile ammirare un panorama a 360° sulla pianura cuneese e sulle montagne amate da Luca.



Un lavoro attento da parte degli Amici dei sentieri di Villar, di cura verso il proprio territorio, permettendo a quanti decidono di fare una gita in zona di camminare in sicurezza, circondati dalla bellezza.