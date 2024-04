Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì chiude la regular season con il botto, 3-2 contro la capolista Linguì Torino

Nell’ ultima giornata della regular season il VBC Mondovì secondo piega al PalaItis per 3-2 (24-26,25-23,22-25,25-23,15-13) la capolista Linguì Torino al termine di una partita molto intensa e di livello tecnico decisamente elevato.

Per i monregalesi, che chiudono la regular season con 44 punti, a -3 Linguì Torino capolista ed a +4 sul Lasalliano Torino terzo, questo è il quattordicesimo successo sulle 18 gare (e delle quattro sconfitte tre sono arrivate al quinto set).

“E’ stata una partita decisamente bella – dice al termine coach Massimo Bovolo –, giocata molto bene da entrambe le formazioni e che ha regalato un bello spettacolo al numeroso pubblico presente. Ovviamente siamo soddisfatti per la vittoria, anche perché vincere aiuta a vincere e dà morale, ma questo era un test importante in chiave play-off e devo dire che abbiamo avuto risposte incoraggianti. Ora testa alla seconda e decisiva fase della stagione, che inizierà sabato 27 aprile con la gara interna contro il Lasalliano Torino e che ci vedrà giocare le prime due gare del gironcino dei play-off sulle tre totali in casa davanti al nostro pubblico, aspetto questo molto positivo e che dovremo riuscire a sfruttare al meglio.”

Con Garelli e Fenoglio tenuti precauzionalmente a riposo per alcuni problemi fisici comunque in fase di guarigione, Massimo Bovolo è partito con capitan Fabiano in palleggio, Genesio opposto, Garello e Candela in banda, Caldano e Berutti centrali, Basso libero, inserendo durante la gara Polizzi, Bessone e Chessa.

Nel primo set i monregalesi partono contratti e vanno sotto 10-5, quindi reagiscono e poco per volta ricuciono lo svantaggio (9-12, 14-16) sino ad ottenere la parità sul 18-18. Da qui in avanti le due compagini avanzano a braccetto sino al 24 pari, quando i torinesi piazzano il break vincente e chiudono ai vantaggi 26-24, mentre entra Chessa in battuta.

Nella seconda frazione il Linguì parte molto forte e si porta sul 15-9. Dentro prima Polizzi in palleggio e poi Bessone in banda ed il VBC reagisce con grinta e voglia, ricucendo lo svantaggio sino ad ottenere la parità sul 22-22. Le due compagini restano incollate sino al 23 pari, quando sono i monregalesi a piazzare lo spunto vincente ed a chiudere in volata 25-23.

Nel terzo set, con Polizzi e Bessone confermati dall’ inizio, vi è equilibrio sino al 9 pari, poi i torinesi scappano via e si portano prima sul 18-14 e poi sul 20-17, ma i monregalesi, con Candela in battuta (e Chessa in battuta), reagiscono ed agguantano la parità sul 22-22. La capolista non perde la necessaria lucidità e, grazie anche ad alcune imprecisioni nella metà campo monregalese, riparte e va a chiudere 25-22.

Nella quarta frazione sono i monregalesi a partire meglio ed a portarsi avanti sino al 18-15, poi però i torinesi recuperano e raggiungono la parità sul 19-19. Le due compagini avanzano a braccetto sino al 23 pari, quando il VBC Mondovì, con Candela a rinforzare la seconda linea e poi Chessa in battuta, piazza lo spunto vincente e chiude in volata 25-23.

Anche nel quinto e decisivo set vi è grandissimo equilibrio, con le due squadre che procedono in parità sino al 10 pari. A questo punto i monregalesi piazzano un break di 4-1, che permette loro di portarsi sul 14-11. Il Linguì realizza ancora due punti (13-14), ma alla fine il VBC MONDOVI’ sigla il punto del definitivo 15-13, che regala un successo molto importante soprattutto per il morale e l’ autostima.

Ora il campionato si ferma per una settimana e poi da sabato 27 aprile partiranno i play-off promozione con la gara interna contro il Lasalliano Torino, terzo del girone (sabato 4 maggio di nuovo al PalaItis contro il e sabato 11 maggio trasferta a Novi).

VBC MONDOVI’ – LINGUI’ TORINO 3-2 (24-26,25-23,22-25,25-23,15-13)

VBC MONDOVI’: Fabiano (K), Genesio, Garello, Candela, Berutti, Caldano, Basso (L1), Garelli (L2), Polizzi, Bessone, Chessa, Borsarelli, Turco, Fenoglio. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio.